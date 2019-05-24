نائب وزير خارجية الكويت: يبدو أن المفاوضات بين طهران وواشنطن قد بدأت

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يبدو إن المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة قد بدأت مشيرا إلى جهود وتحركات واتصالات وزيارات من خلال وزير الشؤون الخارجية العماني إلى طهران والتواصل مع واشنطن وغيرها من التحركات للتهدئة ويبدو أنها في إطار التفاوض .

وقال لدينا ثقة أن يكون الهدوء هو سيد الموقف وألا يكون هناك صدام في المنطقة.

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين يوم الخميس على هامش استقبال وزير الخارجية الكويتي للتهنئة بشهر رمضان الكريم، إن الجانب الأمريكي يعرب عن عدم رغبته في دخول الحرب والجانب الإيراني يعرب أيضا عن رغبته في عدم دخول الحرب وهذا يدعو للأمل والتفاؤل بأن يكون هناك سيطرة على الموقف وألا تصل الامور إلى تهديد الاستقرار في منطقة الخليج.

وأكد الجارالله أن الكويت مستعدة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة وتجنب الصدام في المنطقة.

وأوضح أن هناك قمم خليجية وعربية واسلامية ستعقد الاسبوع المقبل نتمنى أن تتم معالجة الاوضاع من خلالها وأن يصدر من هذه الاجتماعات ما يسهم في تهدئة الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط.

وحول زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك إلى مصر قال الجارالله إن التحضيرات تتم الآن للزيارة المقررة الشهر المقبل، مضيفا أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وقوية ومتميزة وهذه الزيارة لتوسيع آفاق التعاون .