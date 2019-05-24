مجلس الوزراء اللبناني يوافق على مسودة ميزانية 2019

قال وزراء بالحكومة إن مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم الجمعة على مسودة الموازنة العامة للعام 2019 وإن جلسة لإقرارها رسميا ستعقد في القصر الرئاسي.

وقال وزير المالية علي حسن خليل بعد اجتماع لمجلس الوزراء في مقابلة مع تلفزيون إن.بي.إن‭‭‭ ‬‬‬“تمت الموافقة على كل البنود والأرقام“.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح في مؤتمر صحفي إن مسودة الميزانية تخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018.

وأضاف قائلا ”هلا الحمد لله خلصنا وانتهت الموازنة“.

ومن المتوقع أن تعلن أرقام مفصلة لميزانية 2019 في اليومين القادمين.

وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على إجراء تغييرات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر. ولبنان أحد أكثر البلدان في العالم من حيث حجم الدين العام.

وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع للبنية التحتية قٌدمت تعهدات بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة المانحين إلى جانب إصلاحات أخرى.

وإقرار موازنة عامة تخفض العجز هو أحد الإجراءات التي تعهدت الحكومة اللبنانية باتخاذها في إطار إصلاحات مالية واقتصادية رئيسية أوصى بها مؤتمر المانحين.

وقال خبراء إن بعض إجراءات الإصلاح التي يتعين على الحكومة أن تتخذها لخفض العجز تتضمن إصلاحا شاملا للقطاع العام وقطاع الكهرباء بالاضافة إلى محاربة الفساد والتهرب الضريبي.

وتعهد الساسة اللبنانيون بإجراء الإصلاحات اللازمة في ميزانية لبنان لعام 2019.

لكنهم يهدفون أيضا لتبني إجراءات صارمة مثل فرض ضرائب على البنوك وخفض الأجور في القطاع العام وهو ما دفع موظفي القطاع العام لتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية.