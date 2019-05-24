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المقاومة اليمنية: تفجير ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي

صنعاء - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 مايو 2019 - 9:32 م | آخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 9:32 م

فجرت هندسة المقاومة اليمنية المشتركة كميات جديدة من الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على طول امتداد شواطئ الساحل الغربي قبل دحرها منها.

وأكدت هندسة المقاومة، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الألغام البحرية التي تم تفكيكها من مراكز الإنزال السمكي وشواطئ محافظة الحديدة غرب اليمن، بشكل عام وسيتم تفجيرها تباعا.

ولفتت إلى أن التخلص من الألغام والعبوات الناسفة، التي يتم تفكيكها ونزعها تباعا من المناطق المحررة في الحديدة، نابع من التزام المقاومة المشتركة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الألغام وحرصا منها على حياة المواطنين وتطبيع الحياة في المناطق المحررة.

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