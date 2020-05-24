 وزارة الثقافة تصدر أغنية «الجيش الأبيض» تحية لأبطال الطواقم الطبية - بوابة الشروق
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وزارة الثقافة تصدر أغنية «الجيش الأبيض» تحية لأبطال الطواقم الطبية

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 1:45 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 1:45 م

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، كليب غنائى جديد تقدم خلاله تحية إعزاز للطواقم الطبية فى مختلف ربوع مصر؛ تقديراً لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعبر عن مشاعر الامتنان العامة تجاههم.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم، أن الكليب بعنوان "الجيش الأبيض" ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، أداء كورال مركز تنمية المواهب ببورسعيد التابع للإدارة العامة للمواهب بالإدارة المركزية للشئون الثقافية، كلمات عبده الزراع، ألحان بدوي عبد الدايم، توزیع محمد نصر، إخراج محمد ربيع.

ويضم الكليب لمحات ومشاهد من العمل المتواصل للفرق الطبية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد.


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