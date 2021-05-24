الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات بلينكن وتطالب بتحويلها إلى أفعال

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف التي صرح بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلتيه مع شبكة «CNN» و«IBC» والتي أكد فيهما على أهمية إعطاء الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار والتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة وضرورة البدء بإعادة إعماره.

كما دعا «بلينكن» إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة الظروف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، مؤكدا على أن المفاوضات يجب أن تؤدي الى تحقيق حل الدولتين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين، قالت الوزارة في بيان إن «مواقف بلينكن تأتي في الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليها، غير أن المطلوب هو الانتقال من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال، بما في ذلك ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف اعتداءاتها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ووقف طرد وتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح».

وأكدت الوزارة أن الجانب الفلسطيني يتعامل بإيجابية مع المواقف والتوجهات الأمريكية التي عبر عنها الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، وكذلك مع أية مواقف وجهود معلنة ومبذولة لتحقيق السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي حل الدولتين والأرض مقابل السلام.

وأشارت إلى أن التحدي الأبرز أمام الجهود الأمريكية والدولية يبقى التعنت الإسرائيلي والهروب المستمر من دفع استحقاقات السلام الحقيقي والدائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.