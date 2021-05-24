أروى تستعد لطرح أغنيتها الجديدة بديت تخون

تستعد المطربة أروي لطرح أغنيتها الجديدة "بديت تخون" عبر قناتها الرسمية على"يوتيوب" يوم 27 مايو الجاري.

الأغنية باللهجة الخليجية وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة الخيانة بحسب ما تظهر الملامح الأولى من العمل، وستكون بمثابة عودة قوية للفنانة أروى المتعددة المواهب، ويأتي هذا العمل بعد أن وقعت أروى عقدًا مع الشركة العالمية Believe Label and Artists Solutions لإنتاج عدد من الأعمال المميزة بدايتها مع "بديت تخون" وتليها أغنيتين بأنماط موسيقية مختلفة في الأشهر القليلة المقبلة.

الأغنية ستصدر على طريقة الفيديو كليب الذي تقدم فيه أروى قصة مميزة والذي سيشكل نقلة نوعية للأعمال الموسيقية التي قدمتها في مسيرتها الفنية.

"بديت تخون" من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد ، وتظهر أروى في الفيديو كليب بكامل جمالها بفستان من تصميم المصمم الرائع فؤاد سركيس، واهتم بإطلاتها ايلي خوري للشعر وجيهان رعيدي للماكياج.