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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي رقما تاريخيا غير مسبوق في كرة القدم بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإيطالي.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يتوج بهداف الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي بمسيرته.

وأصبح الدون البرتغالي أول لاعب يتوج بلقب هداف الكالتشيو من صفوف يوفنتوس منذ أندريه بيرلو في موسم 2007 - 2008.

ونال رونالدو لقب الهداف بعد تسجيله 29 هدفا خلال 33 مباراة متفوقا على البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 24 هدفا في 36 مباراة.

وضمن يوفنتوس المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 78 نقطة.