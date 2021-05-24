عضو غرفة شركات السياحة: 2% من سكان كل دولة في العالم مسموح لها بالحج

قال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه في إطار خوف المملكة العربية السعودية على مواطنيها وحجاج بيت الله، فقد سمحت لعدد قليل جدا حوالي 50 ألف على مستوى العالم، أي بما يعادل 2% من سكان كل دولة؛ لأداء بمناسك الحج.



وأضاف "الغمري"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه سيد علي" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنه سيتم إقامة حج رمزي، وهذا شيء محزن جدا لشركات السياحة، وغير متوقع.



وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه كان ينتظر استقبال السعودية لأعداد أكثر من التي أعلنت عنها، خاصة وأن معظم شعبها تلقى لقاح فيروس كورونا، ولكن ما حدث صدم به جميع شركات السياحة.



وقد داول أصحاب شركات السياحة المصرية والسعودية العاملة في موسم الحج والعمرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مصدر سعودي تفيد بتحديد أعداد حجاج الداخل والخارج لموسم 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية.



وقال أصحاب الشركات إنه بناء علي القرارات الصادرة تم تحديد عدد الحجاج لموسم حج هدا العام 1442 هجرية بعدد 60 ألف حاج منهم 45 من حجاج الخارج، و 15 ألف من حجاج الداخل، ما يعني أن نصيب كل دولة سيتراوح بين 500 إلى 1000 حاج تقريباً.