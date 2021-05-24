ارتفعت أسعار الذهب، بنحو 2.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، فى أسواق الصاغة المحلية. فقد سجل سعر الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 809 جنيهًا مقارنة بـ806.5 جنيه بنهاية تعاملات السبت الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية ليصل إلي 1883 دولار للأوقية، وفقا لنادي نجيب وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية السابق.

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 696 جنيهًا مقارنة بـ693.5 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 922 جنيهًا مقابل نحو 919.5 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 20 جنيهًا ليسجل نحو 6472 جنيهًا مقارنة بـ6452 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 0.68 سنتا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.04%؛ ليسجل سعر الأوقية 1781.9 دولار، في الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، ارتفعت الفضة 0.01% لتصل إلي 27.57 للأوقية، وانخفض البلاتين 0.66% ليصل إلي 1164.49 دولار، وصعد البلاديوم 0.40% ليصل إلي 2796 دولار.