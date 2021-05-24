أسوان يعلن السماح بإذاعة مبارايات الدوري

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قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة أحمد سليمان الموافقة على إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالدوري الممتاز.

وكان أسوان قد أعلن في وقت سابق عدم إذاعة مباريات بسبب تأخر المستحقات المالية من قبل الشركة الراعية.

نادي أسوان أصدر بيانا اليوم الإثنين أكد من خلاله السماح بإذاعة المبارايات بداية من مباراة أسوان وغزل المحلة المقرر إقامتها الثلاثاء القادم بالاسبوع 24 للدوري الممتاز.

وجاء هذا القرار بعد قيام الشركة الراعية بالتواصل مع إدارة نادي أسوان والقيام بسداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة والتعهد بسداد باقى المستحقات بعد أسبوع.

وسمح نادي أسوان بإذاعة مباراتي أسوان أمام غزل المحلة ثم الإتحاد السكندرى بإستاد أسوان والتواصل مع الشركة الراعية لوضع آلية لجدولة وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لمصلحة النادي.