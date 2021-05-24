موسكو: لقاء باتروشيف وسوليفان مرحلة مهمة للتحضير للقمة الروسية الأمريكية

اتفق سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جاكوب سوليفان على أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن سوف يستجيب لمصالح البلدين ويعزز الاستقرار في العالم.

وذكر بيان لمجلس الأمن القومي الروسي، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم الأثنين، أن باتروشيف وسوليفان التقيا في جنيف، استمرارا للمحادثات التي جرت في 19 مايو الجاري بين وزيري الخارجية لافروف وبلينكين، مضيفًا أن الاجتماع يعد مرحلة مهمة في التحضير للقمة الروسية الأمريكية المزمع عقدها، والتي سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها لاحقًا".

وأشار إلى أن الطرفين شددا على أن تطبيع العلاقات بين البلدين لن يلبي مصالحهما فحسب، بل سيسهم أيضًا في إمكانية التنبؤ والاستقرار على الساحة العالمية.

وكان الكرملين أعلن يوم الخميس الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ القرار بشأن اللقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن بعد دراسة الوضع، بما في ذلك على ضوء محادثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن في ريكيافيك يوم 19 مايو الجاري.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصف محادثاته مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن بأنها كانت بنّاءة.