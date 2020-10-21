 كوريا الشمالية تسجل أكثر من 134 ألف حالة اشتباه للإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تسجل أكثر من 134 ألف حالة اشتباه للإصابة بكورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 8:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 8:44 ص

سجلت كوريا الشمالية أكثر من 134 ألفا و510 حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مع اقتراب العدد الإجمالي للحالات المصابة بالحمى إلى نحو ثلاثة ملايين.

وأظهر أكثر من 134 ألفا و510 أشخاص مؤشرات على الإصابة بالحمى، مع عدم الإبلاغ عن وفيات إضافية، على مدار 24 ساعة ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة بالحمى أقل من 200 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي بعد أن وصل إلى 219 ألفا و30 حالة يوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن عدد الوفيات لا يزال عند 68 شخصا.


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