التحقيق مع رئيس مولدوفا السابق للاشتباه في ارتكاب جريمة الخيانة العظمى

يخضع رئيس مولدوفا السابق إيجور دودون حاليا للتحقيق، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مكتب المدعي العام، أنه تم تفتيش منزله اليوم الثلاثاء، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم القبض على دودون البالغ من العمر 47 عاما.

وبحسب تقارير، يواجه دودون اتهامات بالفساد والتمويل غير القانوني لحزبه، وفقا للتقارير، وتم تفتيش غرف اتحاد الأعمال المولدوفي الروسي، الذي يرأسه دودون منذ تأسيسه في شهر فبراير، فيما يتم التركيز على صلات السياسي الوثيقة مع موسكو.

وقال الكرملين إنه من الطبيعي أن يشعر بالقلق لأن مثل هذه الممارسة والاضطهاد يؤثران مرة أخرى على الذين يؤيدون تنامي علاقات الصداقة مع روسيا للمنفعة المشتركة.

وأصبحت مولدوفا على نحو متزايد في بؤرة الاهتمام الدولي منذ بدء الحرب في أوكرانيا؛ لأن هناك مخاوف إزاء إمكانية قيام موسكو بتوسيع نطاق غزوها إلى ترانسنيستريا، وهي منطقة في مولدوفا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.