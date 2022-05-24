مسؤولون في سول وواشنطن وطوكيو يبحثون موضوعات الأمن والشراكة الاقتصادية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين اليوم الاثنين، إن بلاده والولايات المتحدة واليابان تعتزم عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية الدول الثلاث في المستقبل القريب لبحث سبل تعزيز الشراكات في مجال الأمن، وذلك في أعقاب اتفاق قمة بشأن تعزيز التعاون الثلاثي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن جين قوله في بيان للصحفيين إن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان تعتزم زيارة سول "في وقت قريب" للتشاور مع نظيريها الكوري الجنوبي والياباني، مشيرا إلى أهمية الاتفاق بين الرئيسين يون سيوك-يول ونظيره الأمريكي جو بايدن في قمتهما التي عقدت في العاصمة الكورية في نهاية الأسبوع، حيث شددا على :" أهمية التعاون بين القوى الإقليمية الثلاث "للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية المشتركة".

وقال الوزير إن "التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مهم للرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وفيما يتعلق بالأمن الاقتصادي".

ولم يكشف المسؤول الكوري عن مزيد من التفاصيل ومن بين ذلك موعد الجلسة المقررة.

وقال مصدر مطلع إن شيرمان ستجتمع على الأرجح في وقت لاحق مع نائبي وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان، جو هيون-دونج وتاكيو موري، على التوالي، في سول في أوائل الشهر المقبل.