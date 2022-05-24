الشرطة الباكستانية تلقي القبض على المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق خان





ألقت الشرطة الباكستانية القبض على المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، في قمع يعد محاولة لاحباط احتجاجهم المخطط الذي يهدف للاطاحة بالحكومة الجديدة.



وقال فؤاد شاودهري، أقرب مساعدي خان ووزير الإعلام سابقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الثلاثاء " الشرطة داهمت منازل أكثر من 1100 من الأعضاء والقيادات بعد منتصف الليل".



وأضاف أن القمع مازال جاريا، موضحا أن القيادة العليا للحزب "في أمان". وأشار إلى أن تم إلقاء القبض على أكثر من 400 من أعضاء وقادة الحزب.



ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال الشرطة وهم يدخلون منازل أعضاء حزب حركة العدالة، ويتردد أنهم قاموا بمضايقة أفراد أسرهم.



وقتل رجل شرطة في مدينة لاهور خلال مداهمة لمقر أحد قادة الحزب.



ودفعت الواقعة حكومة البنجاب لفرض قانون يعود للعصر الاستعماري يحظر تجمع أربعة أشخاص أو أكثر.



من ناحية أخرى، طلبت المحكمة العليا في إسلام آباد من الحكومة التأكد من أنه لا يتعرض أي شخص لمضايقة بلا داع.



وتأتي هذه التطورات بعد يومين من مطالبة خان لانصاره بالتجمع في إسلام آباد غدا 25 مايو الجاري والاحتجاج لحين حل البرلمان والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة.