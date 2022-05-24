 التعليم: 99.89 % من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة إلكترونيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مايو 2022 7:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

التعليم: 99.89 % من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة إلكترونيا

لجان الإمتحانات . أرشيفية
لجان الإمتحانات . أرشيفية
نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 7:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 7:25 م

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان الأحياء (في الفترة الصباحية) 99.89%، حيث حضر اليوم الامتحان 394 ألف و988 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1301 طالب/طالبة.

بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق (في الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر اليوم الامتحان 189ألف و239 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1098 طالب/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك