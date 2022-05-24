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رئيس الوزراء الإسباني: الحكومة لا يمكنها بذل المزيد لخفض أسعار الطاقة

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 6:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 6:08 م

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته ليس لديها أى شيء آخر يمكنها فعله لخفض تكاليف الطاقة أكثر من الحد الذي أعلنته مدريد في وقت سابق لأسعار الغاز الطبيعي.

وقال سانشيز اليوم الثلاثاء في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في سويسرا إن إسبانيا فعلت كل ما بوسعها "تماما".

وأضاف أن إسبانيا خصصت 16 مليار يورو (17.1 مليار دولار) لتخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادها.

وتمت الموافقة على الحد الأقصى هذا الشهر بشكل مشترك مع البرتغال وخارج قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، على أساس أن الدولتين الأيبيريتين تمثلان "جزيرة للطاقة" نظرا لارتباطهما المحدود بشبكة الكهرباء الخاصة بباقي القارة.

يشار إلى أن الغاز، وهو أغلى مصدر شائع الاستخدام لإنتاج الطاقة، يحدد سعر أسواق الجملة يوميا بموجب القواعد الحالية، على الرغم من استخدامه لتوليد أقل من ثلث الاحتياجات من الطاقة في إسبانيا.

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