وفدان فنلندي وسويدي يصلان تركيا الأربعاء لبحث الانضمام للناتو

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وفدين من السويد وفنلندا سيصلان غدا الأربعاء للعاصمة أنقرة، من أجل التشاور حول انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وبحسب بيان الخارجية التركية، يرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، ويرأس الوفد الفنلندي مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.



ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، من المقرر أن يجتمع وفدا البلدين مع نظيرهما التركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، للتشاور حول طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو.



وتقدمت السويد وفنلندا الأربعاء الماضي رسميا بطلبين لعضوية الناتو، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.



وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" والتنظيمات التي تعتبرها أنقرة تابعة له.