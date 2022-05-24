المفوضية الأوروبية: نعمل مع الرئيس السيسي لمعالجة تداعيات الحرب بأوكرانيا على الأمن الغذائي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة تداعيات الحرب بأوكرانيا على الأمن الغذائي، مشيرة في هذا الصدد إلي حلول قادمة من أوروبا والمنطقة.



وقالت فون دير لاين في جزء من كلمتها أمام المنتدى الاقتصادى العالمي في دافوس - نشرتها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إن "أوكرانيا واحدة من أكثر دول العالم خصوبة، وحتى علمها يرمز إلى التنوع فى الأراضي الأوكرانية. فالأصفر يرمز للقمح تحت السماء الزرقاء، إلا أن الأراضي المزروعة بالقمح احترقت"، مضيفة أن "عواقب الأفعال المشينة واضحة ليراها أي شخص"، لافتة أيضا إلى تسجيل أسعار القمح لأعلى مستوياتها القياسية.



وتابعت فون دير لاين: "أصبح لدينا بلدان عرضة للأزمات، وسكان يعانون أكثر فأكثر، ومن جديد فإن إجابتنا يجب أن تكون حشد تعاون أكبر على المستوى الأوروبي والعالمي"، موضحة "أولا يعمل الاتحاد الأوروبي بجد في السوق العالمي خارج أوكرانيا، وثانيا نسعى لتعزيز إنتاجنا لتخفيف الضغط على سوق الغذاء العالمي".



واضافت: "ثالثًا نعمل مع إفريقيا لتصبح أقل اعتمادًا على استيراد الغذاء، وتعزيز قدرة الإنتاج الإفريقي، وهو ما سيكون أمرًا هامًا لتقوية مرونة السوق".



ونوهت بأن "مؤشرات تنامى الأزمة الغذائية واضحة جدًا، لذا يجب علينا العمل بشكل عاجل وبرغم ذلك هناك حلول تلوح لنا اليوم وفى الأفق، وهذا هو السبب الذى يدفعنا مجددًا للتعاون"، ومضت قائلة: "أعمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الحرب، لافتة إلى "حدث هام يخص الأمن الغذائي والحلول القادمة من أوروبا والمنطقة".



وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بفتح "قنوات تضامن" مع أوكرانيا باستخدام طرق لوجستية بديلة لمساعدة البلاد في تصدير الحبوب. ويجتمع وزراء الزراعة من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء لمناقشة التقدم المحرز في إطلاق هذه القنوات.



وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، ومحاولة الغرب عزل موسكو كعقاب، إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطهي والأسمدة والطاقة. وقال الكرملين أمس الاثنين إن الغرب هو المسؤول عن أزمة الغذاء العالمية بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.