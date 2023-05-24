وزراء من 50 دولة يناقشون مستقبل حركة النقل في مدينة لايبزيج شرقي ألمانيا

شهدت مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا اليوم الأربعاء، افتتاح منتدى النقل الدولي (آي تي إف) المتوقع أن يشارك فيه نحو 50 وزيرا مسؤولا عن النقل والتنقل من كل أنحاء العالم.

وتنعقد نسخة العام الحالي من المنتدى تحت رئاسة بريطانيا.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد وزير النقل البريطاني مارك هاربر أن النقل يجب أن يصاغ بشكل أكثر استدامة في كل أنحاء العالم مستقبلا مشيرا إلى أن المسألة لا تتعلق بمسألة ما إذا كان يجب صياغة النقل بشكل أكثر استدامة بل بالكيفية التي يمكن بها تقليل الانبعاثات على نحو سريع ومحدد. وأبدى الوزير البريطاني تفاؤله حيال إمكانية النجاح في هذا.

وسيجري الخبراء في لايبتسيج مشاورات حول وضع ومستقبل قطاع النقل.

من جانبه، قال الأمين العام لمنتدى النقل الدولي يونج تاي كيم إن من المنتظر أن يدور الحديث خلال الأيام المقبلة حول الكيفية التي يمكن للنقل بها أن يحول العالم إلى مكان أفضل.

وأفاد المنظمون بأن شخصيات من نحو 80 دولة ستشارك في المنتدى.

وصرح الأمين العام بأن من المنتظر أن تتطرق المشاورات أيضا إلى مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في دبي (كوب 28) في نهاية العام الحالي، وقال كيم:" علينا أن نفعل المزيد وعلينا أن نقوم بهذا الآن" مشيرا إلى أن كلمة استدامة تعني ما هو أكثر من أن يكون النقل أكثر من "أخضر" و"نظيف"، وقال إنها تعني أيضا أن يكون النقل متاحا للجميع وقابلا للاستخدام.

ومن المقرر عقد حلقات نقاش ومحاضرات خلال منتدى النقل الدولي حتى السادس والعشرين من مايو الجاري، فضلا عن استخلاص استنتاجات لسياسة النقل تتعلق باتفاقية باريس للمناخ وأهداف المناخ التي تم الاتفاق عليها.

ويشارك وزير النقل الألماني فولكر فيسينج في المنتدى، وقال قبل توجهه للمشاركة إن المنتدى يتعلق بتعلم الدول من بعضها البعض.