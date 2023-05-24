 التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب: التطرف العنيف لا يعرف عقيدة أو دينا أو حدودا جغرافية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مايو 2023 3:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب: التطرف العنيف لا يعرف عقيدة أو دينا أو حدودا جغرافية

التحالف الإسلامي العسكري
التحالف الإسلامي العسكري
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 2:34 م

أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللوء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الأربعاء، أن التحالف ينطلق من مبدأ سامي وهو محاربة كل ما من شأنه إثارة العنف ومجابهة جميع التوجهات والمعتقدات والأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن التطرف العنيف بجميع أشكاله وتوجهاته لا يعرف عقيدة بعينها أو دينًا محددًا أو حدودًا جغرافية، وإنما هو فكر يتجسد بموجب المعطيات الخارجة عن النطاق العقلاني المتزن الذي وهبه الله للإنسان.

وقال اللواء المغيدي، خلال لقائه بمدير أكاديمية الدفاع البريطانية بكلية القيادة والأركان بالمملكة المتحدة العميد مات جاكسون، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن وجود المملكة المتحدة كدولة داعمة في التحالف الإسلامي له أثر وبُعد استراتيجي يتعلق بالعمل التشاركي في كل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب.

وأضاف أن "القضاء على هذه الآفة يستوجب تضامن وتشارك الدول والمنظمات والمراكز الدولية للعمل بمنهجية تشاركية محكمة للوصول إلى كل ما من شأنه تعطيل هذا الفكر المنحرف وقطع وسائل اتصاله وتواصله وتمويله"، منوها بعمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الدولية بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء والداعمة، والتي من شأنها تبادل الخبرات الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك