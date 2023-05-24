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تقارير.. بشكتاش يفتح الباب أمام رحيل موليكا في انتقالات الصيف

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 9:27 م

قالت بعض التقارير الصحفية التركية، إن نادي بشكتاش فتح الباب أمام رحيل مهاجمه الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وابتعد موليكا عن المشاركة في التشكيل الأساسي لفريقه بشكتاش التركي في المباريات الأخيرة، بسبب اعتماد المدرب شينول جونيش على اللاعب الكاميروني فينسنت أبوبكر.

ووفقًا لـ موقع «fotomac» التركي، فإن إدارة نادي بشكتاش لا تمانع في رحيل موليكا في نهاية الموسم الجاري، وتنوي الاستماع للعروض المقدمة للاعب الكونغولي.

وأضاف الموقع التركي أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن صفوف بشكتاش، وذلك بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لصالح الكاميروني أبو بكر.

وأتم الموقع أن النادي التركي سيوافق على العرض الذي يراه مناسبا من وجهه نظره، للتعاقد مع المهاجم الكونغولي موليكا.

يُذكر أن إدارة الأهلي كانت في مفاوضات مع المهاجم الكونغولي موليكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.


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