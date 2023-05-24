 محكمة أوروبية توجه ضربة لشركة سويسرية في نزاع بشأن العلامة التجارية لجبن إمنتال - بوابة الشروق
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محكمة أوروبية توجه ضربة لشركة سويسرية في نزاع بشأن العلامة التجارية لجبن إمنتال

لوكسمبورج (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 3:00 م

في نزاع يتعلق بالعلامة التجارية لجبن إمنتال، قضت المحكمة العامة الأوروبية اليوم الأربعاء، بأن كلمة "إمنتال" لا يمكن حمايتها كعلامة تجارية بالاتحاد الأوروبي لهذا النوع من الأجبان.

وأفاد بيان بأن ثان أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي لم تؤيد شكوى من مؤسسة إمنتال الصناعية السويسرية بشأن حماية العلامة التجارية.

وتريد مؤسسة إمنتال السويسرية سويسرا الحصول على وضع الحماية للعلامة التجارية لمنتجها من الجبن في الاتحاد الأوروبي حتى لا تتمكن أى جهة أخرى استخدام الاسم التجارى للجبن سوى مؤسسة إمنتال السويسرية

وللحصول وضع حماية علامتها التجارية رفعت مؤسسة إمنتال السويسرية دعوى ضد مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج إن إمنتال تصف نوعا من الجبن مثلما يفهم الجمهور العام، وليس المنشأ الجغرافي وبالتالي لا يمكن حمايته كعلامة تجارية.

ولايزال بإمكان محكمة العدل الأوروبي، وهي أعلى محكمة بالتكتل، الاستماع للاستئناف.


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