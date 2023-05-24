سفير الاتحاد الأوروبي: ممتنون للدعم المقدم من مصر في ظل الأزمة السودانية

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قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن هناك جهودا مستمرة لوضع حلول للأزمة السودانية وإيقاف الصراع الدائر هناك.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتم العمل على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان، لافتا إلى إطلاق جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير كل المساعدات.

تابع: «نشترك مع مصر في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وكثيرون أتوا إلى مصر وممتنون لكل الدعم المقدم من الدولة المصرية».

واستطرد: «ممتنون كذلك لاستقبال الأسر السودانية واستقبال أطقم عملنا ووفودنا القادمة من السودان إلى مصر».

وشدد على التعاون المكثف على كل المستويات من أجل وضع حد لهذا الصراع (المستمر منذ 15 أبريل الماضي بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع المتمردة).