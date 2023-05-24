محافظ مصرف قطر المركزي: سياسة ربط الريال القطري بالدولار مناسبة لاقتصادنا

قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إن الريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي، وهذه السياسة مناسبة للاقتصاد القطري، مشيرا إلى أنه لا يرى أي حاجة فورية لتغيير هذه السياسة.

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن محافظ المصرف قوله، خلال جلسة حوارية بعنوان: "ما هو القادم للتضخم؟"، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إن التضخم العالمي أثر السنة الماضية في دول كثيرة حيث واجهت أعلى مستويات منذ عقود، ولكن خلال الأشهر الماضية شهدنا تحسنا في معدل التضخم، وعلينا أن نضمن التوازن بين استقرار الاسعار والنمو والاستقرار المالي.

وأضاف أن المصارف المركزية حول العالم ليس لديها خيار إلا إعادة التضخم إلى المستوى المحدد؛ لأننا نعتبر أن التضخم عدو الاقتصاد ويؤذي الأسر، وأفاد بأن التضخم في مسار تراجع.

وحول قرار قطر رفع سعر الفائدة من بعد الإبقاء عليها، قال الشيخ بندر: "نأخذ القرار المناسب لاقتصادنا الاقتصاد القطري وفي بعض الأحيان نحافظ على معدل الفائدة لدينا".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح أمس الثلاثاء، منتدى قطر الاقتصادي 2023، بالتعاون مع بلومبرج، والذي ينعقد تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي".