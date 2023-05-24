بوتين: نجري محادثات بشأن إقامة مناطق حرة مع مصر والإمارات

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في الجلسة المشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، المنعقد تحت شعار «الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال بوتين، إن «حجم المشاركة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي يجسد أهمية الاتحاد الأوراسي في العالم الراهن».

وأشار إلى أن الساحة الدولية تشهد تغييرات عميقة وأساسية وتتجه الكثير من الدول لتعزيز سيادتها، قائلًا إن «جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأوراسي تسعى لعلاقات متوازنة تعتمد على مبدأ المصالح المتبادلة».

وأكد أن بلاده «ترحب بكل من يرغب في التعامل معنا على أساس البراغماتية والمصالح المتبادلة»، منوهًا أن «الغرب يحاول الضغط على دول الاتحاد الأوراسي بالتهديد والوعيد من أجل عدم التعاون مع روسيا».

وأضاف: «من جهتنا ننفذ جميع اتفاقياتنا والتزاماتنا، نذكر بمن هو المسئول عن الأزمات في أوروبا، ومن المسئول عن تفجير (السيل الشمالي)، ومن المسئول عن عدم تفعيل مشروع (السيل الشمالي-2)».

وذكر أن «روسيا اتخذت مسارات لتقليل التعامل المالي مع الدول غير الصديقة، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، من خلال الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية».

وأوضح أن «الكثير من الدول تنتقل إلى التعامل بالعملات الوطنية مثل الهند والصين، وهو ما يقلل من خطر تهديدات الاحتياطيات المالية، ويعزز العمل الاقتصادي غير المسيس».

وأكد أن بلاده تمتلك كل الخبرات والكوادر للحفاظ على المنافسة على المستوى العالمي، والحفاظ على الاستقلال التقني والاقتصادي.

وصرح بأن موسكو تتعامل مع الصين بشكل وثيق، قائلًا إن مبادرة «طريق واحد - حزام واحد» ستسهل التعامل مع الدول القريبة من المنطقة الأوراسية سواء في الشرق أو في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية، والتي تعد القاطرة للاقتصاد العالمي من خلال ظهور طرق المواصلات.

ولفت إلى إجراء محادثات بشأن إقامة مناطق حرة مع إيران والإمارات ومصر، وكذلك مع صربيا.

ويترافق الحدث مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) والدول المراقبة.

وستتم في المنتدى مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية، كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.

أنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.