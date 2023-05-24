الهجرة الدولية: أكثر من مليون نازح داخليا منذ بدء اشتباكات السودان

أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، بأن عدد النازحين داخليا في السودان، تجاوز المليون شخص، خلال أقل من 40 يوما مضت على بداية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد.

وقالت في بيان لها، أن ولايات غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولاية الشمالية، استقبلت العدد الأكبر من النازحين.

وأضاف البيان أن أكثر من 1.3 مليون شخص نزحوا جراء الصراع في السودان بينهم مليون و42 ألف و114 شخصا نزحوا داخليا وأكثر من 300 ألف شخص فروا إلى البلدان المجاورة.

وجاءت ولاية غرب دارفور في الصدارة من حيث أعداد النازحين الذين استقبلتهم، حيث استقبلت نحو 23.86%، وولاية النيل الأبيض بنسبة 19.65%، وولاية نهر النيل بنسبة 15.64%، والولاية الشمالية بنسبة 13.93%.

وبحسب بيانات منظمة الهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل نحو 80 ألف من السودان إلى تشاد، و69112 شخصا إلى جنوب السودان، و132264 إلى مصر، و26818 إلى إثيوبيا، و9823 إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

في السياق ذاته، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة.