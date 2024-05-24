 هشام ماجد ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد إكس مراتي - بوابة الشروق
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هشام ماجد ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد إكس مراتي


نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 6:02 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 6:02 م

روج الفنان هشام ماجد، لفيلمه الجديد "اكس مراتي"، الذي يتم تصويره حاليا من أجل العرض في صيف 2024.

ونشر هشام ماجد عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة له برفقة محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومعتز التوني، وعلق قائلا: "إكس مراتي، قريباً إن شاء الله".

فيلم "إكس مراتي" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجئ يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وآخرين.

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