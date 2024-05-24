 مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بوقف الهجوم على رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بوقف الهجوم على رفح

الرياض - قنا
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 9:01 م

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية، والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.

وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان اليوم، إن هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

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