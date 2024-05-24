وزير إسرائيلي يؤيد إجراء تحقيق رسمي في أحداث 7 أكتوبر

أعرب بيني جانتس، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، عن تأييده لتشكيل لجنة تحقيق لتوضيح كيفية حدوث الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

وقال جانتس في رسالة مصورة بالفيديو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس، : «لا يكفي أن نتحمل مسؤولية ما حدث: بل ينبغي أن نتعلم الدروس ونتصرف حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى".

ونفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق في بيان تلقيه تحذيرات من الجيش بشأن هجوم محتمل من قطاع غزة.

وهدد جانتس بالاستقالة من الحكومة مطلع الأسبوع إذا لم يقدم نتنياهو خطة ما بعد الحرب لقطاع غزة بحلول 8 حزيران /يونيو المقبل.

وأدت الهجمات إلى هجوم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة ، حيث استشهد أكثر من 35 ألفا و700 شخص حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.