تأهل ثنائي دجلة نور الطيب وروان العربي لنصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

تأهلت لاعبتا وادى دجلة نور الطيب وروان العربي، للدور نصف النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الفضية- ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.
وتأهلت نور الطيب، للدور نصف النهائي بعد فوزها على صبرينا صبحي بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (8-11) (11-8) (11-7) (11-3).
ولحقتها زميلتها بالنادي روان العربي، للدور نصف النهائي بعد فوزها على نور ابو المكارم بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (12-10) (11-2).
وتعد بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الفضية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 75 ألف دولار.