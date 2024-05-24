 تأهل ثنائي دجلة نور الطيب وروان العربي لنصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش - بوابة الشروق
الجمعة 24 مايو 2024 11:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تأهل ثنائي دجلة نور الطيب وروان العربي لنصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

الشروق
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 11:17 م

تأهلت لاعبتا وادى دجلة نور الطيب وروان العربي، للدور نصف النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الفضية- ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

وتأهلت نور الطيب، للدور نصف النهائي بعد فوزها على صبرينا صبحي بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (8-11) (11-8) (11-7) (11-3).

ولحقتها زميلتها بالنادي روان العربي، للدور نصف النهائي بعد فوزها على نور ابو المكارم بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (12-10) (11-2).

وتعد بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الفضية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 75 ألف دولار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك