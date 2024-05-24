مدرب السكة الحديد يؤجل حسم موقفه من عروض الرحيل

أرجأ تامر حسن المدير الفني لفريق السكة الحديد، البت في العروض التي تلقاها من بعض أندية دوري المحترفين لحين حسم موقفه من الاستمرار في القيادة الفنية لفريقه.

حسن الذى تولى القيادة الفنية لنادى السكة الحديد خلفا لأمير عزمي كان يشغل منصب المدرب العام وبعد رحيل عزمي اسند مجلس ادارة النادي برئاسة الدكتور محمد حسين المهمة له.

وقاد تامر حسن الفريق في 6 لقاءات منها حرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والقناة وقدم الفريق اداء متميز خلال فترة تواليه القيادة الفنية.

واكد تامر حسن انه حتى تلك اللحظة لا توجد جلسات عمل مع مجلس الادارة عمل خطة لبداية الموسم الجديد وانه اجل أي تفاوض مع أي ناد حتى يعرف مصيره مع الاستمرار في قيادة السكة احتراما لجميع افراد مجلس الادارة وخاصة الدكتور محمد حسين رئيس المجلس وحاتم حسن المشرف العام على الكرة بالنادي، بعد ثقة الإدارة في قدراته لقيادة الفريق.