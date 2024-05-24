 وزارة التجارة تنفي صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة 3 أشهر - بوابة الشروق
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وزارة التجارة تنفي صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة 3 أشهر

وزارة التجارة والصناعة في العاصمة الإدارية
وزارة التجارة والصناعة في العاصمة الإدارية
محمد المهم
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 7:48 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 8:13 م

نفت وزارة التجارة والصناعة جملة وتفصيلا ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.

ويستثني القرار ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لاحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وسيارات المصريين العاملين بالخارج والتي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.

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