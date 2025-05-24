20 جمعية فرنسية للصحفيين تطالب باريس بإجلاء زملائهم من غزة

دعت حوالي عشرين جمعية للصحفيين في فرنسا، من بينها تلك التابعة لقناة "فرانس 24" وصحيفة "لوموند" و"إذاعة فرنسا الدولية"، إلى إجلاء الصحفيين والعاملين مع وسائل الإعلام الفرنسية من غزة باعتبار أن حياتهم في خطر بسبب القصف الإسرائيلي.

وجاء في رسالة الجمعيات: "ندعو السلطات الفرنسية إلى بذل كلّ ما في وسعها كي يتسنّى إجلاء "الصحفيين والمرافقين والسائقين" الغزيين الذين يعملون مع وسائل إعلام فرنسية وعائلاتهم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وحملت هذه الرسالة التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وموقع "فرانس 24" توقيع عدّة جمعيات تابعة لوسائل إعلام فرنسية مثل "بي إف أم تي في" و"لوفيجارو" و"ليبيراسيون" و"ميديابارت".

وتعنى جمعيات الصحفيين في فرنسا التي يُنتخب أعضاؤها من أقرانهم بمسائل أخلاقيات العمل والاستقلالية.

وجاء في الرسالة: "يواجه زملاؤنا وعائلاتهم خطر الموت اليوم بعدما أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو عن نيّتها السيطرة على قطاع غزة بالكامل".

وذكّرت الرسالة بأنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، استشهد "أكثر من 200 فرد من زملائنا وزميلاتنا في غزة، بحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".