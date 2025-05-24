 روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات إضافية من أسرى الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات إضافية من أسرى الحرب

موسكو - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 24 مايو 2025 - 2:24 م | آخر تحديث: السبت 24 مايو 2025 - 2:24 م

قالت وزارة الدفاع في موسكو، إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مئات إضافية من أسرى الحرب، اليوم السبت، في إطار عملية تبادل واسعة شكلت لحظة تعاون في خضم جهود لم تحرز نجاحا لوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة، إن كل جانب أعاد للآخر 307 جنود إضافيين، بعد يوم من تبادل كل طرف 390 من العسكريين والمدنيين مع الآخر.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع النطاق بطائرات بدون طيار (مُسيرات) وصواريخ؛ مما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل، بحسب ما ذكره مسئولون محليون.

ولم يصدر أي تأكيد فوري عن الجانب الأوكراني في هذا الشأن.

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