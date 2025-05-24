الضرائب: يمكن تقسيط المستحقات على 4 دفعات وبدون فوائد

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك إمكانية لتقسيط الضرائب.

وأضافت خلال برنامج «نظرة» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أنّ الممولين الذين لديهم حسابات بمبالغ كبيرة يمكنهم تقسيطها على 4 دفعات في السنة بدون فوائد، كبند من بنود التسهيلات الضريبية.

وأضافت أن المصلحة تسعى لالتزام الممول الطوعي، من خلال أن يكون إقراره هو المستند والوثيقة الأساسية للضريبة.

وأشارت إلى فتح الباب أمام الممول لتقديم الإقرارات عن الفترة من 2020 إلى 2024 بدون أي غرامات تأخير أو عقوبات، وذلك لتشجيع الالتزام الطوعي، مشيرة إلى أن مئات الآلاف تقدموا بإقرارات عن هذه الفترة ضمن بنود التسهيلات الضريبية الجديدة.

ورحبت باستقبال جميع الممولين لحل مشاكلهم، قائلة: «أنا أقابل كل الممولين ومكتبي مفتوح للجميع».

ولفتت إلى إنشاء وحدة لدعم المستثمرين تابعة لمكتبها مباشرة، بالإضافة إلى وحدة للشكاوى، مؤكد أن مشكلات مستثمرين كثيرة تم حلها من خلال وحدة دعم المستثمرين.

وردت على تساؤل حول انتهاء ظاهرة مأمور الضرائب الذي يهدد صاحب المحل ويغلقه، قائلة: «التغيير دائما يحتاج إلى وقت، طبعا بنغير كل ده، الموظف حاليا يتصل بالممولين يقول له أنت عندك نزاع ضريبي تعال قدم طلب تسوية نزاع، ويتصلون بالممولين يقولون له أنت عندك غرامات تفوق أصل الضريبة، تعال، أنت كان عليك أكثر من 200 ألف انخفضوا إلى 50 ألف، وكان عندك 10 آلاف نزلوا إلى ألف جنيه، هذا هو الواقع».

وأشارت إلى إقرار القانون أن غرامات التأخير لا تتجاوز أصل الضريبة، موضحة أن الكثير من الممولين كانت عليهم سنوات غرامات تأخير، 100 ألف ضرائب؛ فأصبحت الغرامات الآن لا تتجاوز أصل الضريبة.