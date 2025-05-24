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من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى روسيا يوم الاثنين المقبل؛ لإجراء محادثات تشمل حرب أوكرانيا.

ويأتي ذلك في أعقاب المحادثات المباشرة التي جرت أوائل الشهر الجاري في اسطنبول بين طرفي الصراع.

ومن المقرر أن يؤكد وزير الخارجية فيدان لنظيره الروسي سيرجي لافروف، اهتمام تركيا بـ"تحقيق سلام عادل ودائم فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ومن المقرر أيضا أن يجري فيدان محادثات مع مسئولين روس بارزين آخرين، من بينهم نائب الرئيس فلاديمير ميدينسكي.

ومن المتوقع أن يناقش فيدان ولافروف قضايا إقليمية، من بينها الأوضاع في سوريا وقطاع غزة، والتعاون في مجالي التجارة والطاقة، بحسب "الأناضول".