الهند تستعد لاستقبال مبكر للرياح الموسمية مع توقعات بزيادة الإنتاجية الزراعية

وصل موسم الرياح الموسمية إلى شبه القارة الهندية قبل موعده المعتاد؛ مما عزز التوقعات بشأن المحاصيل وزاد الآمال بأن ترفع البلاد القيود الباقية على صادرات السلع الزراعية.

ويروى أكثر من نصف الأراضي الزراعية في الهند خلال هذا الموسم.

ووصلت الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، التي دائما ما تبدأ رحلتها من ولاية كيرالا في الأول من يونيو، قبل 3 أيام من موعدها، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية الهندية، التي توقعت هطول أمطار بمنسوب أعلى من المتوسط هذا العام، حسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ويعتبر هطول الأمطار، خلال موسم يونيو وسبتمبر، أمرا بالغ الأهمية لتحفيز اقتصاد الهند والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية.

ويساعد هطول الأمطار الغزيرة وفي الوقت المناسب في زيادة إنتاج المحاصيل مثل الأرز وفول الصويا والقطن، وفي ملء الخزانات وهي المصدر الرئيسي لري المحاصيل الشتوية مثل القمح والبقوليات.

وتسببت حالة عدم استقرار الطقس في السنوات الأخيرة في إلحاق أضرار بالإنتاج الزراعي، ودفع نيودلهي إلى الحد من تصدير العديد من السلع.