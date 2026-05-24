سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بنسبة 6.6% ليبلغ 128.14 نقطة خلال شهر مارس 2026 (أولي)، مقابل 120.21 نقطة خلال شهر فبراير 2026 (نهائي)، وفقا للبيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء.

- الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

ارتفع الرقـم القيــاسي لصناعة المنتجات الغذائية ليبلغ 181,21 نقطة خـــلال شــهـر مارس 2026، مقارنة بشهر فبراير2026 حيـث بلغ 149,08 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 21,55% وذلك لزيادة الإنتاج في المواسم والأعياد.

كما صعد الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية ليبلغ 119.38 نقطة خلال شهر مارس 2026، مقارنة بشهر فبراير2026 حيث بلغ 101.89 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 17.17% وذلك لتلبية احتياجات السوق.

- الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

فيما تراجع الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ ليبلـغ 130.34 نقطة خــــلال شهــر مارس 2026 مقــارنة بشــهــر فبراير 2026 حيــث بلــــغ 147.87 نقطة بنسبـة انخـفـاض قــدرها 11.86%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما انخفض الرقـم القياسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية ليبلغ 77.95 نقطة خـــلال شهــــر مارس 2026 مقــارنـة بشــهر فبراير2026 حــيــث بلغ 81.81 نقطة بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 4.72%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد حدث الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.