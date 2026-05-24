حريق في محطة وقود بجوار موقف الأقاليم بأسوان

شب حريق داخل محطة وقود بجوار موقف الأقاليم بمدينة أسوان، وجارٍ محاولة السيطرة عليه قبل امتداده بشكل أكبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محطة وقود بجوار موقف الأقاليم بمدينة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.