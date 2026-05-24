ترامب حول الاتفاق المرتقب مع إيران: أجريت محادثة جيدة للغاية مع نتنياهو

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى محادثة جيدة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "TruthSocial": "أجريتُ محادثة منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسارت على نحو جيد للغاية"



وفي المنشور نفسه، ذكر ترامب أن الاتفاق مع إيران قد تم الانتهاء منه إلى حد بعيد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية قريبا.

وأضاف ترامب: "أنا متواجد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض حيث أجرينا للتو اتصالا جيدا للغاية مع (الأمير) محمد بن سلمان آل سعود، من المملكة العربية السعودية، و(الشيخ) محمد بن زايد آل نهيان، من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر آل ثاني، والوزير علي الذوادي، من قطر، والمشير سيد عاصم منير أحمد شاه، من باكستان، والرئيس رجب طيب أردوغان، من تركيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، من مصر، والملك عبد الله الثاني، من الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، من البحرين، بشأن جمهورية إيران الإسلامية، وجميع الأمور المتعلقة بمذكرة تفاهم تخص السلام".