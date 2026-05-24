الداخلية تكشف حقيقة تضرر سيدة من تعدي شقيقيها عليها بالضرب ومحاولة قتلها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حقيقة تضرر سيدة من تعدي شقيقيها عليها بالضرب ومحاولة قتلها بالغربية

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من تعدي شقيقيها عليها بالضرب ومحاولة قتلها بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية "صاحبة الحساب" (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة) ، وتبين أنها محجوزة بإحدى مستشفيات الطب النفسى بالدقهلية، وأن أحد أشقائها "المشكو فى حقهما" يعانى من اضطراب نفسى ويتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات منذ فترة، وبإستدعاء شقيقها الآخر (مقيم بذات الدائرة) وبسؤاله قرر بعدم وجود خلافات بينه وبين شقيقته وأنها دأبت على تقديم شكاوى ضده وشقيقه الأخر لتردى حالتها النفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.