عدد السياح الأجانب بإمارتي أبوظبي ودبي يتجاوز الستة ملايين في الربع الأول من 2019

شهد القطاع السياحي في إماراتي أبوظبي ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نشاطا جيدا خلال الربع الأول من عام 2019، حيث بلغ عدد السياح الأجانب نحو 04ر6 مليون سائح بنمو نسبته 8ر1% مقارنة بالربع الأول من 2018.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد بلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إمارة دبي خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 75ر4 مليون سائح مقارنة مع 65ر4 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد السياح في أبوظبي من 28ر1 مليون إلى 29ر1 مليون سائح خلال فترة الرصد التي تضمنها أحدث التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتشير بيانات إمارة دبي إلى أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين زاد بوتيرة أسرع خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة نتيجة الخصومات المستمرة التي تقدمها الفنادق في الإمارة.

وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى زيادة ليالي إشغال الغرف بوتيرة أسرع قليلا خلال الربع الأول من عام 2019 – 4ر4% - مقارنة بـ9ر3% خلال الربع الأول 2018 ما عوض الانخفاض المستمر في الإيرادات لكل غرفة متاحة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفعاليات الدولية التي أقيمت في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2019 ، مثل كأس آسيا ومعرضي إيدكس ونافديكس والألعاب الأولمبية الخاصة، ساهمت في تعزيز بيانات السياحة.