قائد القوات البحرية الإيرانية: إسقاط الطائرة الأمريكية رد قاطع ويمكن تكراره

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أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي اليوم الإثنين أن اسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو رد قاطع ويمكن تكراره.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن قائد القوات البحرية في الجيش الايراني أشار في تصريح له خلال تفقده المركز الجامعي والصناعي الدفاعي التابع لوزارة الدفاع في محافظة فارس، إلى قدرات القوات المسلحة التي جرى استعراضها خلال الأيام الأخيرة.

وقال الأدميرال خانزادي إن "العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة، ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة".

وأكد أن "هذا الرد القاطع سيحدث دائما ويمكن تكراره، وأن العدو يعرف هذا الأمر جيدا".

وأشار قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني إلى العقوبات الجائرة التي يفرضها الأعداء على البلاد، قائلا: "بالاعتماد على الشباب الثوري بلغنا نقطة يمكننا فيها الصمود بقوة وارساء أمن المنطقة وقطع دابر العدو في هذه المنطقة".