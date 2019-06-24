عمان تنفى نقلها رسالة أمريكية إلى إيران تتعلق بحادث إسقاط الطائرة المسيرة

نفت سلطنة عمان نقلها رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، تتعلق بحادث إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، داعية الولايات المتحدة وإيران لحل المشاكل بينهما بالحور، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران بعد تراجعها عن توجبة ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.

يُذكر أن إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.