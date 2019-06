بن ناصر رجلا لمباراة الجزائر وكينيا

فاز إسماعيل بن ناصر لاعب وسط المنتخب الجزائري بجائزة رجل المباراة، التي جمعت بين محاربي الصحراء بالمنتخب الكيني، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات بأمم إفريقيا.

واختارت اللجنة الفنية إسماعيل بن ناصر كأفضل لاعب في المباراة والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدفين دون رد، أحرزهما بغداد بونجاح وقائد المنتخب رياض محرز.

وبهذا الفوز حصدت الجزائر أول ثلاث نقاط لها في البطولة لتتساوى في النقاط والأهداف، مع السنغال الذي تغلب على تنزانيا بنفس النتيجة.

ويستعد محاربي الصحراء لمواجهة المنتخب السنغالي في ثاني مباريات دور المجموعات بالكان الإفريقي، الخميس المقبل.

#TotalAFCON2019

After his stellar performance, I. Bennacer has been selected as the Total Man of the Match. Congrats!#ALGKEN #FootballTogether pic.twitter.com/m9kHJp6r6g