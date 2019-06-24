البرلمان العراقي يصوت لصالح 3 وزراء مرشحين لحكومة عبد المهدي

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صوت البرلمان العراقي لصالح ثلاثة مرشحين لشغل حقائب وزارية شاغرة في الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، ورفض مرشحة لوزارة رابعة.

وعقدت جلسة للبرلمان العراقي برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 233نائبا وتم التصويت على منح الثقة لكل من نجاح الشمري وزيرا للدفاع، وطه حسن الياسري، وزيرا للداخلية، وفاروق أمين عثمان الشواني وزيرا للعدل، فيما لم يمنح الثقة للمرشحة سفانه على الحمداني المرشحة وزيرة للتربية.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن اليوم ترشيح أربع شخصيات عراقية لشغل المناصب في الوزارات الاربعة الشاغرة وأرسلها الى البرلمان.