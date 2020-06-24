قطاع التشييد في المكسيك يستعيد 76 ألف وظيفة

قال وزير مالية المكسيك أرتور هيريرا، اليوم الأربعاء، إن بلاد استعادت منذ استئناف النشاط الاقتصادي حوالي 76 ألف وظيفة في قطاع التشييد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المكسيك كانت سمحت لبعض القطاعات الاقتصادية باستئناف نشاطها منذ أول يونيو الجاري بعد فترة الإغلاق التي استهدفت الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيريرا في تصريحاته لشبكة تيليفيزا التلفزيونية، إنه يتوقع استعادة ما بين 60 إلى 70 في المئة من الوظائف التي خسرها الاقتصاد المكسيكي بسبب تداعيات جائحة كورونا، بحلول ديسمبر المقبل، وكان اقتصاد المكسيك فقد حوالي مليون وظيفة خلال الأشهرالماضية بسبب كورونا.

وأضاف أنه ينظر بجدية إلى التوقعات بانكماش الاقتصاد المكسيكي بما يتراوح بين 5 و8 في المئة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من وضع القواعد التفصيلية قبل إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية "يو.إس.إم.سي.أيه" مع الولايات المتحدة وكندا يوم الأربعاء المقبل.

وقال هيريرا إن المكسيك لا تفكر حاليا في إجراء أي إصلاحات مالية، لكنه اعترف بحاجة البلاد إلى دراسة البدائل "كاملة" وسؤال الشعب عما يمكن أن يسهم به من أجل زيادة إيرادات الدولة.