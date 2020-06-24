حسام زكي: الأتراك لديهم تصميم كبير على الاستمرار وتثبيت الأوضاع في الميدان الليبي

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن الأتراك لديهم تصميم كبير على الاستمرار وتثبيت الأوضاع في الميدان الليبي، مردفًا «الاستمرار له كلفة عالية بالنسبة للبشر والاستقرار».

وأضاف «زكي» خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنه يأمل في أن تؤثر الضغوط على الجانب التركي في تغيير أو تعديل أو التوقف عن مساره في الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الأمور ستتجه إلى الأسوأ إذا لم يتحقق هذا الأمر.

ولفت إلى أن لجنة المتابعة الدولية لمقررات مؤتمر برلين قيمت الوضع في ليبيا، خلال اجتماع عُقد أمس بحضور الجامعة العربية، بأنه سلبي وصعب، موضحًا: «الوضع صعب لأن هناك طرفًا يعتقد أنه يتمكن من عمل اختراق ميداني ما ويترجمه سياسيًا».

وذكر أمين عام مساعد جامعة الدول العربية أن الدول المساندة للجيش الليبي والموقف المصري عديدة، قائلًا إن هناك دولًا لديها مصالحها وأهدافها ورؤية تستهدف ألا تسير الأمور وفق المخطط له.