الشرطة الحدودية الهندية تتولى إدارة منشأة صحية في ظل ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت حكومة دلهي، اليوم الأربعاء، عن إجراء مسح صحي في كل المنازل وتولي الشرطة إدارة منشأة صحية تضم 10 آلاف سرير، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقد سجلت العاصمة الهندية أكبر ارتفاع في حصيلة الاصابات اليومية أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الاصابات نحو 4000 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة أكثر من 66 ألف حالة و2301 حالة وفاة حتى الآن.



وقال رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجروال، إنه لا يبدو أن الفيروس فتاك في دلهي، ومعظم المصابين يتعافون.



ولكن في ظل الزيادة المتوقعة، قال إنه يتم تعزيز عمليات الرقابة والاختبار، كما تم إضافة أسرة للمستشفيات وإضافة منشآت رعاية للعلاج من فيروس كورونا ضمن خطة عمل جديدة.



وقال كيجروال: "في هذا الوقت هناك أسرة كافية، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول كيف سوف يكون الوضع في المستقبل".



وقد تولت الشرطة الحدودية الهندية-التبت، وهي وحدة مسلحة تحرس بصورة كبيرة الحدود الهندية-الصينية، إدارة منشآة صحية تتألف من 10 آلاف سرير. ومن المتوقع أن يتم فتح المنشآة جزئيا بحلول 26 يونيو الجاري.